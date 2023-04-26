Помощник президента Орешкин: реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10%
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- Помощник президента Орешкин: реальные зарплаты в России по итогам апреля вырастут на 10%
Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что реальные зарплаты россиян по итогам текущего месяца вырастут на 10% в годовом выражении. Об этом он сказал 25 апреля на марафоне «Знание. Первые».
Он отметил, что российская экономика должна учиться существовать в условиях высоких заработных плат.
По словам Орешкина, высокая производительность, эффективность и собственные технологические платформы будут постепенно становиться конкурентным преимуществом российской экономики.
Ранее, 4 апреля, президент России Владимир Путин сказал, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3–5%. Он подчеркнул, что это средние значения, однако они отражают тенденцию. По его словам, задача номер один для государства — рост доходов людей.
Глава Минтруда России Антон Котяков 1 марта заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 2024 года будет больше прожиточного минимума на 17%.
До этого, 26 января, Путин поставил правительству цели добиться роста зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни.