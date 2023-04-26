Звезда сериала «Чисто английское убийство» умер в возрасте 48 лет

Скончался британский актер Дэйл Микс. Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что он умер 22 апреля в больнице Южного Тайнсайда. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Актеру было 48 лет.

«Ужасно тяжело. Родственник и лучший друг. Покойся с миром, Дэйл Микс. Стало меньше поводов для смеха, ведь теперь шуткой нельзя поделиться с тобой», — приводит издание слова родственников актера.

Дэйл Микс наиболее известен по роли в сериале «Чисто английское убийство».

Также он снимался в сериалах «Ферма Эммердейл», «Инспектор Джордж Джентли», «Катастрофа», «Донор», «Биение сердца», «Охота на Рауля Мота» и других проектах. Кроме того, актер играл в театре Западного Йоркшира.

Последнее появление Микса на телевидении произошло на прошлой неделе в роли Рори Сатклиффа в сериале «Охота на Рауля Мота».