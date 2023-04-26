В ЕС решили свернуть продажу сертификатов на неэкологичную деятельность

Совет Евросоюза (ЕС) решил ускорить реализацию климатической программы «Fit for 55 in 2030» путем ограничения продажи сертификатов на неэкологичную деятельность. Об этом 25 апреля сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что отчасти программа была актуализирована в связи с проведением РФ специальной военной операции. Стремление западных государств добиться энергетической независимости от России сделало ускоренный переход на «зеленые» ресурсы практически безальтернативным вариантом.

Так, на сегодняшний день климатическая программа для региона предполагает введение системы торговли выбросами (ETS) и трансграничный механизм регулировки углеродных выбросов (CBAM), сокращение выбросов CO2 к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а также достижение «полной климатической нейтральности» к 2050 году.

В обозримом будущем планируется поэтапно сократить предельный объем выбросов CO2 для промышленных объектов. Предполагается, что рост стоимости неэкологичного производства простимулирует интерес к энергоэффективным и возобновляемым источники энергии.

При этом добиться единогласного одобрения у стран Евросоюза не удалось. Против выступили Польша и Венгрия, воздержались — Бельгия и Болгария.

Ранее, 2 марта, доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов выразил мнение, что разрыв сотрудничества между Евросоюзом (ЕС) и Россией ударит по карману простых граждан стран Европы, а также поставит под сомнение продолжение политики перехода к зеленой энергетике. Специалист объяснил, что попытки изъять доходы у нефтегазовой сферы приведут к еще большему обострению энергетического кризиса, недоинвестированию новых проектов по разведке и добыче углеводородов и росту цен на энергоресурсы.

Страны Европы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.