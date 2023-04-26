Суд заочно арестовал основателя банка «Развитие» Березовского

Басманный суд Москвы заочно арестовал учредителя обанкротившегося банка «Развитие» Олега Березовского, его обвиняют в многомиллиардной растрате. Об этом 25 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Березовский объявлен в международный розыск. После его задержания на территории России или экстрадиции из другого государства, его заключат под стражу на два месяца.

При этом решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Отмечается, что банк «Развитие» в 2016 году лишился лицензии и был объявлен банкротом. При этом следствие установил факт масштабного хищения. В связи с этим возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Преднамеренное банкротство».

Ранее, 11 апреля, Дорогомиловский суд Москвы заключил на два месяца под стражу экс-начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Как подтвердили источники «Известий», Костылев подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уточняется, что он получил ее от руководства крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air. Размер взятки составляет 12 млн рублей.