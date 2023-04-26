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Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне

Генерал Кривонос заявил об ошибках ВСУ при подготовке Артемовска к обороне
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Фото: РИА Новости
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Плохая подготовка киевского руководства к обороне Артемовска (украинское название — Бахмут) послужила причиной больших потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 25 апреля бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос в интервью Пятому каналу.

«Мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне. Это то, что не было проведено качественно, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что мы несем достаточно большие потери», — сказал он.

Кроме того, ВСУ должны были покинуть Артемовск еще в феврале, так как сейчас положение украинских боевиков значительно ухудшилось. В то же время Кривонос отметил проблемы на Украине с подготовкой мобилизованных.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) и авиация Вооруженных сил (ВС) РФ пресекли попытки ВСУ перебросить свои резервы в Артемовск. На западе города, уточнил он, активно работают российские штурмовики.

Тогда же сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что в Артемовске фиксировались попытки украинских боевиков выйти из города под видом мирных жителей во время эвакуации, проводимой российским силами.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе остается напряженной.

23 апреля газета Bild писала о том, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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