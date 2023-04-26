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Додон не исключил вооруженного обострения в Приднестровье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил возможность вооруженного обострения в Приднестровье на фоне политики нынешних властей республики. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Нельзя ничего исключать. Потому что мы видели очень непростые, яркие, агрессивные заявления со стороны наших соседей, со стороны украинцев на довольно высоком уровне, что они готовы войти в Приднестровье и с оружием в руках помочь Молдове решить приднестровскую проблему», — сказал он.

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При этом Додон подчеркнул, что после появления контраргументов, что Украина в этом случае станет страной-агрессором по отношению к Республике Молдова, ситуация успокоилась.

«Нынешняя власть в Молдове несамостоятельна в принятии решений, тем более по таким важным темам, как Приднестровье и региональная геополитика. Поэтому, если это будет выгодно западным кураторам, нельзя исключать, что Кишинев, возможно вместе с Киевом, пойдет на дестабилизацию в этом регионе», — заключил экс-президент Молдавии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Додона «Известиям»:

«Нельзя исключать, что Кишинев пойдет на дестабилизацию в Приднестровье»

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