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Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном

Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
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Великобритания несет ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Таким образом 25 апреля посольство РФ в Лондоне прокомментировала заявление заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи.

Отмечается, что, по его словам, Лондон не отслеживает использование данных вооружений. При этом ответственность за это полностью якобы несут ВСУ. Также отсутствуют обязательства по ликвидации последствий их применения по завершении украинского конфликта. Как подчеркнули в посольстве, в этом время в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждается вопрос о необходимости отчетности перед агентством стран, участвующих в поставках подобных исходных расщепляющихся материалов.

«Шокирует, что в министерстве обороны, похоже, даже не осознают, насколько лицемерно с учетом происходящего звучат их канцелярские заверения в намерении Лондона в дальнейшем «заложить основы» для успешного постконфликтного восстановления Украины. Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся», — приводит текст комментария посольства ТАСС.

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Ранее в этот день британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Как он подчеркнул, вся предоставленная Лондоном военная техника и боеприпасы находятся под контролем ВСУ, британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Лондон осознать свою ответственность за передачу ВСУ боеприпасов с обедненным ураном и последствия от ракет.

10 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых Британией боеприпасов с обедненным ураном. Она отметила, что в местах, где применялись такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.

22 марта Лавров сообщил, что поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также обратил внимание на то, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.

О планах поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном 21 марта рассказала замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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