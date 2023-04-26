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В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования

Замглавы МИД РФ Галузин: необходимо активизировать усилия для армяно-азербайджанской нормализации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин призвал активизировать усилия по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации. Свою позицию он обозначил в ходе консультаций с коллегами из Армении Ваге Геворкяном и Мнацаканом Сафаряно 25 апреля.

«Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе, прежде всего в контексте вызывающего серьезную озабоченность осложнения обстановки в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

По словам Галузина, необходимо наращивать усилия для реализации трехсторонних соглашений Москвы, Еревана и Баку от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года.

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Накануне МИД РФ призвал Азербайджан и Армению немедленно вернуться к соблюдению установленных между ними договоренностей. В ведомстве выразили обеспокоенность в связи с ростом числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон.

Как сообщило Минобороны РФ 24 апреля, в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной 23 апреля было перекрыто движение по Лачинскому коридору. Командование российских миротворцев ведет переговоры с Азербайджаном из-за ситуации с КПП.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил посредническую роль Москвы в ситуации с обострением конфликта на границе Армении и Азербайджана.

До этого, 19 апреля, Песков заявил, что Москва считает трехсторонние договоренности с Баку и Ереваном по Карабаху безальтернативными. По его словам, РФ будет приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности между государствами.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

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