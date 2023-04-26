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Эксперты оценили указ президента России о временном управлении активами генерирующих компаний

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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Указ президента Путина о временном управлении активами генерирующих компаний, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики, является своевременной ответной мерой на агрессивные действия правительств недружественных стран, заявил заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы РФ Михаил Делягин.

«В целом ряде западных стран на протяжении уже довольно длительного времени создается нормативная база для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом, а временное управление активами российских компаний планомерно перерастает в фактическую конфискацию имущества. Кроме того, введение внешнего управления позволяет купировать риски негативного влияния политической позиции этих стран на работку значимых для экономической и энергетической безопасности России активов», — подчеркнул экономист и политик.

Он особо отметил, что действие указа распространяется не на все активы с иностранным участием, а касается только генерирующих компаний, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. «Подобный подход позволяет обеспечить стабильную работу значимых для национальной экономики компаний, зарубежные акционеры которых и без того ранее приняли решение максимально дистанцироваться от российских подразделений и фактически отказались от участия в корпоративном управлении дочерних обществ, а их представители вышли из состава Советов директоров компаний», — резюмировал Делягин.

Такую же высокую оценку указу дал экономист Никита Кричевский.

«Введение внешнего управления на активах с иностранным участием способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, который, несмотря на все принимаемые меры, по итогам 2022 г достиг рекордного уровня, вдвое превысив уровень 2014 г., и составил $217 млрд», — отметил ученый.

Он также обратил внимание на то, что документ «не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов: внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник лишается права принимать управленческие решения, но не права собственности на актив».

«Целью Указа является формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом», — резюмировал Кричевский.

Как сообщается на сайте Роскомимущества, в частности, предусматривается введение временного управления в отношении косвенно принадлежащих Правительству Германии акций ПАО «Юнипро» (83,73%) и принадлежащих финскому концерну акций ПАО «ФОРТУМ» (98,23%).

Указ 302 «О временном управлении некоторым имуществом» был подписан президентом Владимиром Путиным 25 апреля 2023 года. Им предусмотрено точечное введение внешнего управления в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики.

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