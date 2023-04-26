Вильфанд предупредил москвичей о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 25 апреля предупредил, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.

Так, 26 апреля температура воздуха в столице понизится до 15–17 градусов тепла. При этом направление ветра сменится с южного и юго-восточного на северное. Прогнозируется облачная погода и дождь.

В четверг, 27 апреля, температура днем вновь поднимется до 20 градусов, однако местами прогнозируется гроза. 28 апреля последует очередное похолодание. Ожидается дождливая погода с температурой до +13...+15 градусов днем. В ночь на 29 апреля температура воздуха будет опускаться до +1...+5 градусов, а днем — повышаться до 11...+16 градусов тепла. Погода будет облачной с прояснениями и кратковременными дождями.

«В ночь на воскресенье температура будет понижаться даже до 0 градусов. Днем прогнозируется около 15 градусов, но осадков уже меньше, солнышко может проглядывать», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд отметил, что 1 мая ночью прогнозируется 3–8 градусов тепла, а днем — 12–17 градусов. При этом прогнозируется небольшой ветер, местами небольшие и кратковременные дожди. Аналогичная погода ждет москвичей и 2 мая.

Ранее в этот день Вильфанд рассказал, что в первые дни мая в Москве ожидается нежаркая и комфортная погода.

24 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.