Захарова ответила на опубликованные о ней фейки Госдепа США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в авторской колонке для «Известий» ответила на обвинения во лжи, в опубликованной биографии 24 апреля на сайте Госдепа США.
«Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины — России — и вот теперь ещё и США.<...> Я первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа», — заметила Захарова.
Этот новый жанр США обошелся в $120 млн, пишет дипломат.
«Не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», — добавила она.
В своей статье Захарова также опровергла ряд фейков о себе и призвала Госдеп США вспомнить о реальной лжи в дипломатии. Например, о знаменитой пробирке с якобы биологическим оружием госсекретаря Колина Пауэлла.
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«Ложь Госдепа — дорого и бездарно»