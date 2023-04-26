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Жилой сектор Туринска оказался под угрозой из-за природных пожаров

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Фото: t.me/turinsk_live
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Природные пожары на территории Свердловской области представляют опасность для города Туринска и его жителей. Об этом во вторник, 25 апреля, предупреждает Telegram-канал «Туринск LIVE».

Согласно имеющейся информации, огонь начал распространяться на коллективные сады. Если не остановить движение пламени, оно может перекинуться на ближайшие дома и постройки. По словам свидетелей, ситуация осложняется из-за сильного ветра.

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Ранее в этот день в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в поселке Прогресс загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 4 тыс. м. Открытое горение удалось ликвидировать, сведений о пострадавших нет.

Пожару был присвоен третий ранг сложности, к тушению были привлечены, в частности, более 100 специалистов, а также два пожарных поезда.

Спасатели успели снять угрозу распространения огня со здания на жилые объекты.

Ранее в этот день в поселке Сосьва Свердловской области загорелись отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. Позже стало известно, что огонь уничтожил 50 домов, в населенном пункте ввели режим ЧС. Также сообщалось об одном погибшем.

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