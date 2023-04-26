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Спасатели ликвидировали открытое горение в приморском Лесозаводске

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Фото: МЧС России
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Открытое горение в Лесозаводске Приморского края ликвидировали на 12 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 23:10 мск открытое горение ликвидировано на площади 12 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

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Возгорание произошло ранее в этот день в деревообрабатывающем цехе на улице Свердлова. По данным МЧС, пожарные прибыли на место происшествия спустя пять минут после вызова. До их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Отмечалось, что пожар стремительно распространялся из-за сильной ветровой нагрузки, площадь достигла 12 тыс. кв. м. К тушению привлекли два пожарных поезда.

К 14:06 мск пожар был локализован.

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