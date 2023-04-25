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Бойцы ВС РФ ушли от удара украинской ПТУР под Кременной
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Бойцы ВС РФ ушли от удара украинской ПТУР под Кременной

«Известия» показали работу бойцов батальона ВС РФ под Кременной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие ВС РФ противостоят украинским националистам под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Удары ракет противника разрываются и ночью, и днем. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на позиции российских бойцов.

Дорога к позиции российских бойцов обстреливается украинскими управляемыми ракетами. Командир 374 ОСБ ВС РФ с позывным «Аскольд» показал, с какой стороны приходят удары украинских боевиков. Бойцы ВС РФ полагаются на удачу, чтобы проехать дорогу как можно скорее и не угодить под снаряд.

«Произошла вспышка на преобладающей высоте. Буквально мы набрали скорость, завернули в поворот, и разрыв был сзади машины. То есть мы ушли от удара ПТУРа (противотанковая управляемая ракета. — Ред.)», — поделился командир.

На позиции российские бойцы отстреливаются — батальон прикрывает возвращение своих ребят из разведки.

После отличного выполнения боевого задания можно и отдохнуть. Кто-то поет любимые песни, кто-то говорит о мирной жизни.

Боец 374 ОСБ ВС РФ с позывным «Цыган» показал, что купил в Луганске для сына очки виртуальной реальности и решил опробовать их здесь самостоятельно. Признается, что помогает отвлечься и расслабиться.

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Ранее, 24 апреля, корреспондент «Известий» побывал на месте обстрела со стороны ВСУ в Кременной. Украинские боевики ранее открыли огонь по школе, где раздавали гуманитарную помощь. После атаки здание школы сильно пострадало. Кроме того, сообщалось, что от удара погибла прохожая.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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