США призвали НАТО самостоятельно решать вопрос о приеме Украины в альянс

США поддерживают политику «открытых дверей» НАТО и считают, что решение о приеме Украины должна принимать сама организация. Об этом 25 апреля сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы поддерживаем политику «открытых дверей», и это решение должно приниматься союзниками по НАТО и странами, которые стремятся присоединиться к НАТО», — ответила Жан-Пьер на вопрос, не хочет ли президент США Джо Байден видеть Украину в рядах НАТО до конца своего первого срока.

Как отметила Жан-Пьер, в настоящее время приоритетом для США остается оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Накануне спикер Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар счел безответственным предоставление сейчас Украине надежды на присоединение к НАТО. На данный момент Киев может только начать процесс вступления в альянс.

Ранее, 21 апреля, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина намерена получить «четкий алгоритм» движения страны к вхождению в состав альянса. Он рассказал, что провел переговоры с советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, а также с советником президента Финляндии. По словам Ермака, они обсудили форматы дальнейшей поддержки Киева.

В этот же день глава минобороны Германии Борис Писториус сказал, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не является частью дискуссии в Североатлантическом альянсе. Министр утверждает, что все страны — члены военного блока видят Киев в составе альянса, но «до этого еще предстоит пройти определенный путь».

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — союзницы по НАТО договорились, что Украина станет членом блока. Возможные сроки принятия страны в НАТО он не уточнил.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.