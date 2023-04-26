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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

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Фото: РИА Новости
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Минобороны РФ 26 апреля сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса.

Так, по данным ведомства, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки продемонстрировал гвардии сержант Дмитрий Рыбаков. Будучи наводчиком самоходно-артиллерийской батареи, он отвечал за нанесение ударов по огневым позициям, бронированной технике, пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другим значимым объектам.

Когда противник попытался выбить российские подразделения со стратегически важного рубежа, Рыбаков и его товарищи обеспечили огневую поддержку обороняющимся. Гвардии сержант оперативно проводил необходимые расчеты для меткой стрельбы и наносил выверенные удары по формированиям ВСУ. Благодаря слаженной работе артиллеристов ВС РФ неприятель потерял четыре бронеавтомобиля, шесть других машин, две минометные секции 82-миллиметровых орудий и более трех десятков боевиков.

Кроме того, проявил себя старший сержант Виктор Билык. Занимаясь разминированием окрестностей населенного пункта, он столкнулся с диверсионно-разведывательной группой националистов. Военнослужащий без промедлений решил атаковать врага и организовал для этого личный состав. Несмотря на то что ВСУ пытались сопротивляться, они были вынуждены отступить.

Отмечается, что Билык не только смог избежать потерь среди сослуживцев и подчиненных, но также самостоятельно уничтожил пятерых националистов. Благодаря его наблюдательности и самоотверженности удалось предотвратить диверсию против всего подразделения саперов, кроме того, были созданы условия для освобождения очередного поселения.

Резервная схема: части ВФУ уничтожаются на пути к Артемовску
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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) и авиация Вооруженных сил (ВС) РФ пресекли попытки ВСУ перебросить свои резервы в Артемовск (украинское название — Бахмут).

В этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе остается напряженной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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