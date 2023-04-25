Арестован поджигатель иномарки директора благотворительного фонда
Суд на два месяца заключил под стражу 27-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге машины директора благотворительного фонда. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба»)», — говорится в заявлении ведомства.
В результате поджога пострадал еще один припаркованный рядом автомобиль стоимостью 7 млн рублей.
Обвиняемый будет находится под стражей до 19 июня. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.
Пожог автомобиля директора благотворительного фонда «Дар» Полины Левиной был совершен в ночь на 19 июня в Москве. Инцидент произошел под окнами Театра Моссовета на Тверской улице.
В распоряжении «Известий» появилась запись с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина в маске и капюшоне подходит к машине, а затем обливает ее, предположительно, бензином, и поджигает. Автомобиль вспыхнул в ту же секунду.