Ряд теннисистов из РФ подписали декларацию для участия в Уимблдоне
Несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларации для участия в Уимблдонском турнире, разрешающие им выступать в качестве нейтральных игроков. Об этом 25 апреля сообщает Reuters со ссылкой на Всеанглийский клуб.
Как отметила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон, другие спортсмены из РФ и Белоруссии смогут подать заявки вплоть до конца установленного срока подачи заявлений, если будут согласны с условием выступать в качестве нейтральных участников, а также не делать никаких заявление относительно проводимой спецоперации. Между тем имена тех, кто уже подписал декларации, не уточняются.
«Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — добавила она.
Ранее, 31 марта, стало известно, что организаторы Уимблдонского турнира (AELTC) допустят российских и белорусских теннисистов до участия в соревнованиях при соблюдении ряда условий. Отмечалось, что, согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе при отсутствии взглядов, поддерживающих проведение специальной военной операции.
Кроме того, организаторы международных соревнований отметили, что участники из России и Белоруссии не должны финансироваться властями этих стран, включая спонсорство от компаний, которые также зависят от государства.
Накануне глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что условия, выдвинутые спортсменам из Союзного государства, поддержали 206 Национальных олимпийских комитетов.
Исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, а также в качестве нейтральных участников 28 марта. Было рекомендовано также не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.