Депутат Верховного совета Хакасии погиб в зоне СВО
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, который служил добровольцем в зоне спецоперации, погиб. Об этом 25 апреля сообщил глава республики Валентин Коновалов.
«Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Иванов отправился добровольцем в зону СВО в феврале 2023 года. По словам главы региона, он погиб при исполнении воинского долга.
Коновалов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
46-летний Иванов был избран в Верховный совет в 2018 году. Входил в состав комитета парламента республики по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям. У него остались жена и пятеро детей.