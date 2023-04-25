Bloomberg: долг Восточной Европы в 2023 году приблизился к рекорду в $32 млрд
Страны Восточной Европы в текущем году заняли в три раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 25 апреля сообщает издание Bloomberg.
Уточняется, что суммарно долг составил $32 млрд. Так, долг Польши оценивается в $9 млрд, Румынии — в $6 млрд, Венгрии — в $5 млрд. Эти страны вошли в пятерку крупных заемщиков развивающихся стран на зарубежных рынках.
При этом, указывает издание, центральные банки по всему миру быстро подняли процентные ставки в 2022 году. Таким образом, занимать на рынках облигации стало дороже. Польша, например, платит 5,5% годовых по новым 30-летним облигациям.
Ранее, 19 апреля, замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил о запущенном процессе дедолларизации. По его словам, доминированию этой валюты скоро наступит конец.
Он добавил, что ряд стран помнят о рисках и опасениях, связанных с долларом, и укрепляют собственные валюты.
8 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».