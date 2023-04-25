Лавров прокомментировал заявления западных лидеров о третьей мировой войне

На Западе начали вести разговоры о третьей мировой войне, тогда как Россия «вообще молчала» по этому поводу. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Дипломат обратил внимание, что западные политики, такие как бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и экс-глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, «кликушествуют» про третью мировую войну.

«Это всё было, когда мы вообще молчали про третью мировую войну», — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел также выразил надежду, что Запад проявит ответственность и не станет заявлять о неизбежности начала мирового военного конфликта в случае победы России на Украине.

Ранее в этот день бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что избрание американского лидера Джо Байдена на второй президентский срок может привести к третьей мировой войне.

Также 25 апреля директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что риски военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном неуклонно растут. Он также отметил, что наиболее острая угроза в настоящее время связана с опасностью ядерной эскалации в результате военной конфронтации США и России.

До этого, 24 апреля, на заседании СБ ООН Лавров заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя.