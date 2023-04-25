Проект ремонта Борского моста в Нижнем Новгороде направят на экспертизу в мае
В Нижнем Новгороде почти завершили разработку проекта ремонта Борского моста. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Сейчас разработка проекта вышла на завершающую стадию, эксперты проводят дополнительные исследования. В мае документацию планируют передать на госэкспертизу.
После получения заключения от госэкспертизы станут известны сроки начала ремонтных работ. Однако специалисты уже начали прорабатывать схему организации дорожного движения на мосту и подъездах к нему для минимизации возможных заторов.
В начале апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2023 году благоустроят Волжскую набережную. Работы пройдут на участке от «Соляной биржи» до дома № 8 по улице Волжская.