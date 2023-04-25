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Лавров заявил о необратимости ответа на невыдачу США виз журналистам РФ

Лавров: РФ ответит на ситуацию с визами журналистам, когда США что-то понадобится
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Россия будет иметь в виду ситуацию с невыдачей виз российским журналистам, когда Вашингтону что-то понадобится от Москвы. Об этом заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства, Госдепартамента, как я понимаю, там принималось решение, и будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас», — сказал он.

По мнению дипломата, Западу неудобно наличие альтернативных точек зрения и возможность у граждан других стран получить доступ к фактам, противоречащим западным нарративам.

«Не забудем, не простим»: Москва ответит США за невыдачу виз журналистам
Глава МИД России отправился в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН без пресс-пула

Ранее во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спектаклем отказ Вашингтона в выдаче виз журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в командировке в США.

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о причинах невыдачи виз российским журналистам она назвала циничным.

Накануне он попытался объяснить отказ журналистам из пула Лаврова в получении виз. По его словам, отказ связан с якобы пропагандистской деятельностью российских государственных СМИ.

23 апреля за 40 минут до вылета российской делегации в Нью-Йорк Лавров сообщил, что визы журналисты, которые должны были его сопровождать, так и не получили. При этом стало известно, что после взлета самолета делегации посольство Соединенных Штатов в Москве уведомило о готовности выдать визы. Глава МИД РФ назвал это уведомление издевательским.

В этот же день Захарова сообщила, что российским журналистам не выдают визы США для поездки на заседание Совета Безопасности ООН. Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации.

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