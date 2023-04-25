«Известия» показали работу артиллерии 1-го Донецкого корпуса под Горловкой

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал на позициях 132-й артиллерийской бригады 1-го Донецкого корпуса под Горловкой и показал ее работу по украинским целям.

По его словам, российские военные каждый день уничтожают скопления противника на новгородско-дзержинском направлении и не дают ему проводить разведку боем, чтобы прощупать линию фронта.

«Любую атаку мы сможем отразить. Еще неизвестно, чем для них (украинских военных. — Ред.) это закончится в будущем. Поэтому одно могу сказать — победа будет за нами», — заверил офицер 1-го Донецкого корпуса с позывным «Натаныч».

На предоставленных корреспондентом кадрах видно, как российские артиллеристы снимают маскировку с орудий и наводятся на вражескую цель. На это у них есть 4-5 минут, так как по истечении этого времени может начать работать украинская контр-батарея.

По словам «Натаныча», Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных боевых действий, но проводят разведку боем, а также воздушную разведку с помощью беспилотников. Российские военнослужащие успешно противостоят им, в том числе при поддержке средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, 15 апреля, «Известия» показал работу российских гаубиц Д-1 под Горловкой. Они используются ежедневно, поддерживают наступление пехоты и уничтожают укрепления украинских боевиков.

До этого, в ночь на 15 апреля ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке. В результате была повреждена контактная сеть общественного транспорта.

Горловка — один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), расположен в 50 км севернее Донецка. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». До начала конфликта население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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