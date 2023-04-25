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Понтонный мост в Калуге установят к середине мая

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В Калуге после майских праздников планируют открыть понтонный мост через Оку. Об этом сообщил замначальника управления горхозяйства Игорь Бугаенко 24 апреля.

По его словам, понтонный мост будет установлен в течение двух недель. Ориентировочно после майских праздников пешеходную переправу откроют.

Как уточняет газета «Весть», установка конструкций проводится в несколько этапов. В 2022 году понтонный мост в районе Воробьевской переправы открыли несколько позже — 25 мая.

Ранее сообщалось, что до конца апреля парки и скверы Калуги обработают от клещей.

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