Инвентаризацию зеленых насаждений проведут в Ростове-на-Дону
На территории Ростова-на-Дону проведут инвентаризацию зеленых насаждений. Об этом сообщил директор городского департамента ЖКХ и энергетики Алексей Пономарев.
Работы пройдут в два этапа. В рамках первого в 2023 году пересчитают все зеленые насаждения в парках, скверах и на центральных улицах. Мероприятия затронут 160 общественных пространств. Стоимость работ оценивается в 15,8 млн рублей.
Как уточняет RostovGazeta, на втором этапе будут сделаны паспорта зеленых насаждений. Этот этап пройдет в 2024-м.
На сегодняшний день конкурсные процедуры по поиску подрядчика завершены. По итогу его работы будет определено количество деревьев в городе и их состояние.