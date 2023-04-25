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Новейшие российские танки Т-14 «Армата» появились в зоне специальной военной операции

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Российская армия приступила к эксплуатации новейших танков Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о чем стало известно во вторник, 25 апреля.

«В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — сообщил источник «РИА Новости».

Как отмечается, техника получила допзащиту борта от противотанковых боеприпасов.

25 декабря 2022 года были опубликованы кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в зоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса. На кадрах видно, как минимум два танка едут на высокой скорости по грунтовой дороге в густом тумане.

В августе 2021 года опытная партия новейших танков Т-14 была отгружена для российского Минобороны.

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Оборонное ведомство предрекло, что Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

«Армата» — это тяжелая гусеничная платформа, которую разработал Уралвагонзавод. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить разную технику от авиации и противотанкового оружия противника. Если возникнет необходимость, он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки.

Первый раз танк был представлен в Екатеринбурге.

СВО Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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