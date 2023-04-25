Водитель внедорожника ожидает суда в Прикамье за смертельное ДТП со скорой
В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием кареты скорой помощи. Суда ожидает водитель внедорожника, врезавшегося в машину медиков.
Как сообщает региональная прокуратура, 18 ноября 2022 года на трассе М-7 «Волга» в Краснокаменском горокруге водитель внедорожника выехал на встречку и врезался в «ГАЗ Соболь» кареты скорой помощи, пишет ИА «Ура.ру».
В результате 75-летняя пациентка и водитель машины медиков получили различные травмы. Пенсионерка скончалась в больнице через непродолжительное время. Также пострадал водитель внедорожника.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы будут переданы в суд в ближайшее время.