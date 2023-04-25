«КамАЗ» с заключенными и Mercedes столкнулись в центре Москвы
В центре Москвы во вторник, 25 апреля, произошла авария с участием «КамАЗа» с заключенными и Mercedes.
Источник «Известий» уведомил, что инцидент произошел возле дома №7 на Зубовском бульваре.
«Конвойный «КамАЗ» столкнулся с Mercedes. В кузове грузовика находятся 13 заключенных», — уточнил он.
Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются, информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.
20 апреля стало известно о гибели двух женщин в результате столкновения легковушки с «КамАЗом» в Алексеевском районе Татарстана. Авария произошла на 57-м км автодороги Алексеевск – Высокий Колок.