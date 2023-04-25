В Волгоград прибыл патриотический автопробег «Дорога к Победе»
Участники патриотической акции — автопробега «Дорога к Победе» — прибывают в Волгоград. Маршрут из Владивостока в Донецк проходит по 22 российским регионам, передает телеканал «Известия». Акцию организовали ветераны боевых действий. Главная задача автопробега — доставить до 155-й бригады морской пехоты и бойцов Росгвардии из Приморья автомобили, приобретенные на средства жителей края, а также передать икону святого Александра Невского с частицей мощей.
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