В Барнауле 78-летняя пенсионерка на электросамокате врезалась в авто
В Барнауле пожилая женщина на электросамокате врезалась в автомобилиста, сообщает городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло днем 23 апреля на улице Белинского, 14. 78-летняя пенсионерка не справилась с управлением при повороте и въехала в машину, которая ехала навстречу. За рулем авто находился 31-летний мужчина.
Женщина получила несколько травм, ей оказали помощь в Городской больнице № 1. Госпитализация пенсионерке не потребовалась, отмечает altapress.ru.
Днем ранее сообщалось, что МВД включило в теорию экзамена на права правила использования электросамокатов. Корректировка связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года.