Рябков заявил о невозможности вывести РФ из равновесия в ООН

Россия зафиксировала всё, что заявляли западные дипломаты в Совете Безопасности (СБ) ООН, их слова являются отражением тупиковости внешнеполитического курса стран Запада. Об этом 25 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Ничего нового и ничего дополняющего ту картину абсолютного нежелания прислушиваться к нашим аргументам, <...> а главное, нежелание отказаться от деструктивного эскалационного курса, который весьма опасен», — отметил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что не было услышано ни одного аргумента в дополнение к тому, что уже повторяется на протяжении многих месяцев. Замминистра указал, что это демонстрирует отражение полного упадка и коллапса западной дипломатии, а также отражает тупиковость внешнеполитического курса стран Запада во главе США, которые представлены в Совбезе ООН.

Ранее в этот день в рамках заседания Совета Безопасности организации Лавров заявил, что сейчас в СБ ООН сильно представлен Запад. По его мнению, нужно расширить количество членов организации за счет азиатских и африканских стран.

Постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что попытки США организовать холодный прием российской делегации в ООН не увенчались успехом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.

Глава МИД РФ вместе с тем призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Он обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.