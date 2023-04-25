Рябков заявил о готовности к диалогу с США по стратстабильности
Москва готова вступить в диалог с США по стратегической стабильности, но на паритетной основе и лишь со стопроцентным учетом российских интересов. Об этом 25 апреля в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Желания договариваться с американской стороны нет, желание возобновлять диалог по стратегической стабильности, по региональным вопросам отсутствует», — констатировал он.
Когда Вашингтон созреет, то Москва будет смотреть на ситуацию с тем, какой на тот момент будет интерес у России, добавил дипломат.
Рябков напомнил, что США «спохватились» по вопросу о ДСНВ, когда Россия приостановила участие в этом договоре. Он подчеркнул, что «надо было раньше думать».
«Мы можем вступить, но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного стопроцентного учета и продвижения наших интересов. Никак иначе», — заключил замминистра.
Ранее во вторник директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что выработка документа, который мог бы заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по истечении срока его действия в феврале 2026-го, в настоящее время невозможна на фоне общей геополитической ситуации.
Накануне Ермаков отметил рост рисков военной конфронтации России и США. Если США продолжат следовать курсом на противостояние с Россией, то судьба ДСНВ может оказаться предрешенной.
Ранее, 20 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что власти США должны отказаться от наращивания угроз нацбезопасности России для возобновления функционирования ДСНВ.
21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.