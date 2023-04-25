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Новую школу построят в Тамбове за 1,9 млрд рублей

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В Тамбове определили подрядчика, который займется строительством новой большой школы на 1275 мест. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на материалы госзакупки.

Работы выполнит московское ООО «ИнтерКрафт». Помимо самого строительства на подрядчика возложена обязанность по проектированию учреждения.

Согласно техзаданию, общая площадь здания составит 23,3 тыс. кв. м. Сроки его возведения будут определены в ходе проектирования, но известно, что сдать объект должны не позднее ноября 2024 года.

Стоимость контракта с подрядчиком составит 1,9 млрд рублей. Источник финансирования строительства — собственные и заемные средства концессионера, а также средства капитального гранта из областного бюджета.

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