Коммунальный мост в Томске закроют на три ночи
Коммунальный мост в Томске полностью перекроют для проезда транспорта на три ночи из-за ремонта, сообщается в Telegram-канале «Мэрия Томска».
Работы будут вестись 27, 28 и 29 апреля с 00:00 до 05:00, пишет РИА «Томск». Специалисты выровняют дорожное полотно, поднимут и частично заменят просевшие плиты, а в последнюю ночь уложат асфальтобетон в местах образования неровностей.
В марте сообщалось, что в Томске полностью демонтировали ледовую дорогу, проложенную по реке Томь для ремонта Коммунального моста.
Капремонт Коммунального моста стартовал 25 мая 2022 года. Подрядчик, которым выступает иркутская компания «РСТ-Мост» (ранее ООО «Пик»), проводит работы в семь этапов. Полностью завершить ремонт планируется в декабре 2023 года.