Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В МЧС сообщили о 50 загоревшихся строениях в Свердловской области
Авто
АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара на пилораме в Свердловской области
Экономика
Маск выступил против применения доллара в качестве санкционного инструмента
Мир
МЧС России доставило в Сирию около 460 т гуманитарной помощи
Мир
Вучич заявил о совещании Киева с США и ЕС при голосовании по членству Косово в СЕ
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
Армия
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Мир
Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Иллинойсе
Сюжет:

Минобороны: ВДВ и авиация пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, на донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов <...> и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — отметил представитель МО в ходе ежедневного брифинга 25 апреля.

Он добавил, что за прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города авиацией было совершено девять самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнено 62 огневые задачи.

Ударами артиллерии Южной группировки войск также были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, Богдановка и Ступочки Донецкой Народной Республики (ДНР), уточнили в Минобороны.

«Мы их моральный дух сломили, и они сдались»
Как передовые российские отряды в Артемовске берут в плен бойцов ВФУ и спасают мирных жителей

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

До этого, 23 апреля, немецкая газета Bild писала о том, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023