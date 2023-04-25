Минобороны: ВДВ и авиация пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск

Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, на донецком направлении штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов <...> и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — отметил представитель МО в ходе ежедневного брифинга 25 апреля.

Он добавил, что за прошедшие сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе города авиацией было совершено девять самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнено 62 огневые задачи.

Ударами артиллерии Южной группировки войск также были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное, Богдановка и Ступочки Донецкой Народной Республики (ДНР), уточнили в Минобороны.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин сообщил, что российские силы контролируют большую часть города: военным удалось занять частный сектор, элеватор, станцию Бахмут-2, а также перерезать пути снабжения противника по дороге от города Часов Яр.

До этого, 23 апреля, немецкая газета Bild писала о том, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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