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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг выдачи виз в США журналистам пула Лаврова

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Фото: ТАСС/Алексей Ерешко
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во вторник, 25 апреля, назвала спектаклем отказ Вашингтона в выдаче виз журналистам, которые должны были сопровождать в командировке главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы вынуждены поднять вопрос о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций», — отметила она на заседании комитета по информации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, Захарова сказала, что «американские представители <...> занимаются визовыми махинациями уже в промышленных масштабах».

«Либо не выдают визы, либо выдают их после того, как закрывается регистрация на последний рейс. Почему на последний рейс? Да потому что и прямые рейсы между Москвой, Вашингтоном и Нью-Йорком, которые осуществлялись российскими авиакомпаниями на высоком уровне, тоже были заблокированы администрацией США», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, по словам Захаровой, Москва надеется на то, что ООН приложит кардинальные усилия, чтобы решить вопрос с выдачей виз США.

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23 апреля за 40 минут до вылета российской делегации в Нью-Йорк Лавров сообщил, что визы журналисты, которые должны были его сопровождать, так и не получили. При этом стало известно, что после взлета самолета делегации посольство Соединенных Штатов в Москве уведомило о готовности выдать визы. Глава МИД РФ назвал это уведомление издевательским.

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в заседании СБ международной организации 24 апреля. В ходе встречи он призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе которые связаны с отказом в выдаче виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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