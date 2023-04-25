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ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала гражданина России по делу о государственной измене. Это следует из судебной картотеки Лефортовского суда Москвы во вторник, 25 апреля.

ФСБ просит у суда избрать россиянину по фамилии Довгань меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что решение по ходатайству пока не принято.

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Ранее в этот день в Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. Кроме того, осужденный лишен воинского звания. Дело слушалось в закрытом режиме, так как рассматривались документы, содержащие гриф «Секретно».

18 апреля Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. До этого по статье «Госизмена» нарушителям грозило от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене.

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