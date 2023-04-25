В лесах Подмосковья стартовал период вегетации
В лесах Московской области начался период вегетации, он будет длиться около полугода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства во вторник, 25 апреля.
В это время специалисты обследуют лиственные деревья. В 2022 году было осмотрено более 10,3 га лесных территорий, в этом году проверки ожидают свыше 7,7 га, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По итогам проверок будет принято решение о необходимости санитарных мероприятий в лесах. К ним относится выборочная или сплошная рубка, уборка неликвидной древесины.
Вегетационный период — это время, в течение которого растение проходит полный цикл своего развития, от всходов семян до полного опадания листьев.