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В Петербурге стартовала акция «Дни российских вин»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Санкт-Петербурге во вторник, 25 апреля, был дан старт Всероссийской акции «Дни российских вин».

В Северной столице собрались и виноделы и эксперты. На открытии десятой, юбилейной акции разрезали символическую лозу вместо ленты. В ходе «Дней российских вин» производители могут познакомить, а покупатели познакомиться с отечественными благородными напитками.

Главная цель мероприятия — показать, что, делая ставку на качество, можно конкурировать даже с самыми знаменитыми винодельческими регионами Европы.

«Российское виноделие является одной из самых быстрорастущих подотраслей сельского хозяйства. Темп, который показывает наша отрасль за последние пять лет, просто, наверное, один из самых высоких среди всех отраслей сельского хозяйства и промышленности в целом в нашей стране», — рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

По его словам, чтобы обеспечить растущий спрос, площадь виноградников нужно увеличить минимум втрое. На это в отрасли отводят себе десятилетие.

В настоящее время 55% вина на полках магазинов отечественного производства. Учитывая, что во Франции, Италии или Испании на так называемых зрелых рынках доля местных вин достигает 90 процентов, российским виноделам есть, куда расти.

Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, дни российских вин продлятся до июня и затронут 66 регионов России. В акции участвуют магазины разных форматов: от супермаркетов и дискаунтеров до винотек и дьюти-фри.

Новость дополняется.

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