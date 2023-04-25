Жителя Мурманска оштрафовали за запуск дрона над портом

Жителя Мурманска оштрафовали за запуск квадрокоптера над территорией морского порта, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Мужчина запустил беспилотник 20 февраля, пишет ИА «Би-порт». Он хотел заснять грузовые работы на судах, хотя у него не было на это разрешения.

В отношении нарушителя возбудили административное дело по ч. 1 ст. 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства». Ему присудили 20 тыс. рублей штрафа.

Ранее в апреле сообщалось, что в Новосибирской области в течение пары лет начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник».