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Голубую дыру глубиной 274 м обнаружили у побережья в Мексике

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Фото: Соцсети
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Голубую дыру обнаружили у юго-восточного побережья полуострова Юкатан в Мексике. Об этом 21 апреля написал портал IFL Science.

Ученые назвали дыру «Там-Ха» (Taam ja’), что в переводе с языка майя означает «голубая вода».

Впервые ее обнаружили в сентябре 2021 года, но исследования опубликовали только в феврале 2023 года.

Площадь поверхности подводной пещеры составляет 13 690 кв. м, глубина — 274 м.

Теперь «Там-Ха» является второй по величине глубокой дырой в мире. На первом месте — 300-метровая дыра, находящаяся в китайском Санша-Юнлэ.

Сейчас ученые планируют изучить обитающие в пещере организмы, а также геологию дыры, что, возможно, даст информацию об окружающей среде тысячи лет назад.

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