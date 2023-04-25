Голубую дыру глубиной 274 м обнаружили у побережья в Мексике
Голубую дыру обнаружили у юго-восточного побережья полуострова Юкатан в Мексике. Об этом 21 апреля написал портал IFL Science.
Ученые назвали дыру «Там-Ха» (Taam ja’), что в переводе с языка майя означает «голубая вода».
Впервые ее обнаружили в сентябре 2021 года, но исследования опубликовали только в феврале 2023 года.
Площадь поверхности подводной пещеры составляет 13 690 кв. м, глубина — 274 м.
Теперь «Там-Ха» является второй по величине глубокой дырой в мире. На первом месте — 300-метровая дыра, находящаяся в китайском Санша-Юнлэ.
Сейчас ученые планируют изучить обитающие в пещере организмы, а также геологию дыры, что, возможно, даст информацию об окружающей среде тысячи лет назад.
Ранее, в декабре 2022 года, в Аргентине палеонтологи открыли новый вид небольших динозавров, которые обитали на Земле 70 млн лет назад. Останки динозавра были найдены у населенного пункта Салитраль-Морено, расположенного к югу от города Хенераль-Рока. Специалистам не удалось собрать полный скелет динозавра, однако полученных сведений оказалось достаточно, чтобы понять, что речь идет о новом виде анкилозавров.