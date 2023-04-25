В Свердловской области уточнили площадь пожара в поселке Прогресс

Площадь пожара в поселке Прогресс города Первоуральска Свердловской области составила 4 тыс. м. Об этом 25 апреля рассказал начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Вячеслав Новиков.

«Площадь пожара составила 4 тыс. м по пилорамам, а также 4 га по сухой растительности», — уточнил он.

По его словам, горели две пилорамы и сухая трава.

Пожару был присвоен третий ранг сложности, к тушению были привлечены, в частности, более 100 специалистов, а также два пожарных поезда.

Сгорели пиломатериалы и нежилое помещение.

Пожарные пресекли переход пожара на жилые дома. Погибших и пострадавших нет, уточнил Новиков.

Ранее в этот день в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в поселке Прогресс загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м.