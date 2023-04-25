Первый укус клеща зарегистрировали в Карелии

Первый укус клеща в текущем сезоне зафиксировали в Карелии, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Случай зарегистрировали в Медвежьегорском районе 24 апреля, пишет ИА «Карелinform».

С 1 марта в Карелии еженедельно мониторят ситуацию с клещевыми инфекциями и обращениями граждан в больницы по поводу присасывания клещей, отмечает ИА FlashNord.

В ведомстве рассказали, что с начала 2023 года профилактику против клещевого энцефалита получил 5791 человек, в том числе 2536 детей.

Ранее в апреле врач назвала способы обезопасить себя от клещей. Для этого нужно надевать подходящую одежду, проводить осмотры тела на предмет насекомых и использовать специальные средства для их отпугивания.