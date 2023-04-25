Медведев посоветовал создать фальшивый ядерный чемоданчик для Байдена

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал американской армии создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами, комментируя решение президента США Джо Байдена избираться на второй срок.

«Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он в Telegram 25 апреля.

О том, что Байден намерен во второй раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, стало известно ранее в этот день, сообщает телеканал «Звезда». Вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности баллотироваться вместе с действующим американским лидером на второй срок.

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что избрание Байдена на второй президентский срок может привести к третьей мировой войне, передает RT.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступило 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.