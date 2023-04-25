Американский певец Гарри Белафонте умер в возрасте 96 лет

Американский певец, король музыкального жанра калипсо и борец за гражданские права темнокожих Гарри Белафонте умер во вторник, 25 апреля, в возрасте 96 лет. Об этом написала газета The New York Times.

«Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность», — говорится в материале.

NYT уточнила, что певец скончался в своем доме в Манхэттене.

Гарри Белафонте родился в 1927 году в Гарлеме (квартал в Нью-Йорке), стал известен благодаря исполнению карибской музыки. Белафонте являлся соратником гражданского активиста Мартина Лютера Кинга-младшего и стал одним из первых темнокожих актеров, который добился большого успеха в Голливуде как исполнитель главной роли.

Белафонте сыграл в фильмах «Мир, плоть и дьявол», «Ангел Левин», «Бремя белого человека» и не только.

Он стал одним из 20 человек, которые получили все четыре престижные американские премии за заслуги в области искусства — «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».