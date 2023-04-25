Мужчина погиб в ДТП со сгоревшим авто в Курганской области
В Звериноголовском районе Курганской области в результате съезда авто с дороги с последующим возгоранием погиб человек. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили читатели портала, информацию подтвердили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в ночь на 25 апреля на улице Орджоникидзе в селе Звериноголовское. По предварительным данным, 42-летний водитель BMW не справился с управлением, машина вылетела с дороги в кювет.
В результате ДТП 45-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водитель госпитализирован с различными травмами.
Судя по фотографиям с места происшествия, которые прислали информагентству, машина после съезда в кювет загорелась. Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Вечером 16 апреля на трассе в Ростовской области автомобиль ВАЗ-2112 врезался в «Ладу Гранта», после чего обе машины загорелись. Водители 33 и 35 лет погибли на месте.