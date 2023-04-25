Псковские депутаты попросят правительство РФ уничтожить борщевик

Депутаты Псковского областного собрания хотят попросить у зампредседателя правительства России Виктории Абрамченко помощи в борьбе с борщевиком Сосновского. Направить соответствующее обращение они решили на сессии регионального парламента во вторник, 25 апреля, сообщает корреспондент Псковской ленты новостей.

Местные власти активно ведут работу по уничтожению сорняка на муниципальных землях. В обращении в качестве примера приводится ситуация с деревней Борисовичи Псковского района, где борщевик захватил территорию в 100 га.

Этот участок земли находится в федеральной собственности и борьба с растением там не ведется. В управлении Росимущества ссылаются на отсутствие бюджета на данные цели, отмечает Псковское агентство информации.

В своем обращении депутаты просят Абрамченко поручить Федеральному агентству по управлению госимуществом организовать работу по уничтожению борщевика на тех землях Псковской области, которые находятся в федеральной собственности.

Ранее сообщалось, что ученые Алтайского госуниверситета создали из борщевика Сосновского вытяжку, которая эффективна при лечении кожных болезней. Исследователи установили, что листья и даже плоды этого растения богаты эфирными маслами с фуранокумаринами, некоторые виды которых помогают устанавливать кожные заболевания.