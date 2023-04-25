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Bloomberg узнало об увеличении долга европейских стран до $32 млрд

Bloomberg: долг европейских стран увеличился с начала 2023 года достиг $32 млрд
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Долг европейских стран с начала года составил $32 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный срок в прошлом году, сообщает издание Bloomberg 25 апреля.

По данным издания, впервые за 10 лет три восточноевропейские страны — Польша ($9 млрд), Румыния ($6 млрд) и Венгрия ($5 млрд) — входят в пятерку крупнейших заемщиков из развивающихся стран на зарубежных рынках.

Занимать на рынках облигаций стало намного дороже — даже для правительств с высоким рейтингом, после того как центральные банки по всему миру подняли процентные ставки в прошлом году. Польша, например, платит 5,5% годовых по новым 30-летним облигациям. Еще в 2021 году та же облигация была бы продана менее чем за 4%, отмечает Bloomberg.

Эксперты объясняют это конфликтом на Украине, из-за чего расходы соседних государств существенно возросли.

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Ранее, 17 апреля, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что ситуация с госдолгом США приведет к обесцениванию доллара.

Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). Сейчас долговая нагрузка США приближается к запредельной.

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