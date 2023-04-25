Вильфанд предупредил москвичей о резком понижении атмосферного давления к вечеру

Атмосферное давление сильно понизится к вечеру вторника. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил 25 апреля.

«К вечеру начнут натекать облака, изменится циркуляция, значительно понизится давление. Ближайшей ночью и завтра днем будет самое низкое давление в течение всей недели: оно будет примерно на 7–10 мм ртутного столба ниже обычных значений. При этом облака будут прикрывать землю от выхолащивания, поэтому ночь будет теплая, +9...+11 градусов, но ожидается небольшой дождь», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что температура воздуха в таких условиях снизится.

«Нужно максимально наслаждаться сегодняшним днем — сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 20–22 градусов <…> Завтра будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Температура днем будет 15–17 градусов», — пояснил он.

Также Вильфанд рассказал, что в первые дни мая в Москве ожидается нежаркая и комфортная погода.

В свою очередь синоптик Александр Ильин предупредил, что на первомайские праздники в столице ожидается похолодание и небольшие дожди, передает НСН.